鉅亨速報 - Factset 最新調查：數位不動產信託(DLR-US)EPS預估上修至1.44元，預估目標價為190.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對數位不動產信託(DLR-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.33元上修至1.44元，其中最高估值2.23元，最低估值1.01元，預估目標價為190.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.23(2.23)
|2.77
|3.05
|3.57
|最低值
|1.01(0.47)
|1.01
|1.28
|1.74
|平均值
|1.55(1.49)
|1.73
|2.19
|2.85
|中位數
|1.44(1.33)
|1.73
|2.19
|3.24
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|59.59億
|71.53億
|85.92億
|94.47億
|最低值
|58.30億
|62.67億
|67.07億
|72.49億
|平均值
|58.90億
|65.36億
|72.94億
|81.28億
|中位數
|58.83億
|64.87億
|71.87億
|77.87億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.00
|5.94
|1.11
|3.00
|1.62
|營業收入
|39.04億
|44.28億
|46.92億
|54.77億
|55.55億
詳細資訊請看美股內頁：
數位不動產信託(DLR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 關稅降息夾殺！免費講座教你如何布局
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：數位不動產信託(DLR-US)EPS預估上修至1.33元，預估目標價為188.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：數位不動產信託(DLR-US)EPS預估下修至1.22元，預估目標價為187.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：捷普JBL-US的目標價調升至223元，幅度約3.72%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Plains All American Pipeline LP - UnitPAA-US的目標價調升至21元，幅度約5%
下一篇