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鉅亨速報 - Factset 最新調查：數位不動產信託(DLR-US)EPS預估上修至1.44元，預估目標價為190.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對數位不動產信託(DLR-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.33元上修至1.44元，其中最高估值2.23元，最低估值1.01元，預估目標價為190.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.23(2.23)2.773.053.57
最低值1.01(0.47)1.011.281.74
平均值1.55(1.49)1.732.192.85
中位數1.44(1.33)1.732.193.24

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值59.59億71.53億85.92億94.47億
最低值58.30億62.67億67.07億72.49億
平均值58.90億65.36億72.94億81.28億
中位數58.83億64.87億71.87億77.87億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.005.941.113.001.62
營業收入39.04億44.28億46.92億54.77億55.55億

詳細資訊請看美股內頁：
數位不動產信託(DLR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDLR

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