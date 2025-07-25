鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-07-25 19:10

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摩根士丹利建議，對土耳其里拉採取更謹慎態度，主因里拉貶值速度加快及套利交易部位過於擁擠。

里拉兌美元創歷史新低 摩根士丹利示警套利交易面臨考驗(圖:shutterstock)

此前，土耳其央行周四 (24 日) 降息 300 個基點，意味著貨幣政策回歸寬鬆，這導致里拉兌美元在尾盤清淡的交易中跌至歷史新低 41.9184，年初至今累計貶值約 13%。

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然而，以經消費者通膨調整後的實際匯率計算，土耳其里拉一直是一筆有利可圖的押注，這有助於維持其在套利交易中的吸引力。套利交易是指投資者借入低收益貨幣，投資於高收益資產。

但這種交易正逐漸受到檢視。高盛 5 月表示，里拉套利交易已成為全球最賺錢的交易之一，但同時也警告稱，如果當局容忍里拉進一步貶值，其可持續性可能面臨挑戰。

儘管本次政策利率降至 43%，降息幅度讓部分市場人士感到意外，但分析師普遍認為這不代表整體政策審慎的偏離。德意志銀行將其解讀為「預防性調整」，暗示央行整體上仍持謹慎立場。

巴克萊銀行強調，外匯管理對於維持投資者信心至關重要，並指出每月約 1% 的美元計價報酬，足以吸引國內外投資者對里拉投資的興趣。

市場目前焦點轉向穆迪與惠譽評級即將公布的主權信用評級。穆迪目前對土耳其的評級為投資級以下四級，展望「正向」；惠譽則為投資級以下三級，展望「穩定」。