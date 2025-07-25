鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-07-25 09:54

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法國總統馬克宏週四（24 日）表示，在加薩人道主義局勢對以色列施加越來越大的壓力之際，法國將於 9 月在聯合國大會上承認巴勒斯坦國，以色列對此強烈譴責是「獎勵恐怖主義」。

法國將在9月承認巴勒斯坦國 以色列痛批獎勵恐怖主義。(圖:shutterstock)

馬克宏說：「秉持其對中東公正持久和平的歷史承諾，我已決定法國將承認巴勒斯坦國。我將於聯合國大會上發表這項莊嚴的聲明。」

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馬克宏並寫道：「當務之急是結束加薩戰爭並拯救平民。」他還表示，將鼓勵其他國家效仿。

法國將成為第一個正式承認巴勒斯坦國的主要西方國家，如今包含法國在內，巴勒斯坦的國家地位已獲得 142 個國家承認。

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯的副手謝赫（Hussein al-Sheikh）向馬克宏表達謝意，並表示，這一立場反映出法國對國際法的承諾，以及對巴勒斯坦人民自決權及建立獨立國家的支持。

以色列總理納坦雅胡嚴厲斥責法國的決定，痛批這是「獎勵恐怖主義，並可能製造另一個伊朗代理人」。

納坦雅胡在社群媒體 X 上寫道：「「在這種情況下，巴勒斯坦建國將成為消滅以色列的跳板，而不是與以色列和平共處。明確來說，巴勒斯坦人並非尋求建立與以色列並存的國家，而是一個取代以色列的國家。」

以色列副總理李文則抨擊法國此舉是「法國歷史上的污點、對恐怖主義的直接援助」。

白宮尚未對這項消息發表回應。