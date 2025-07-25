鉅亨網編輯林羿君 2025-07-25 15:40

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日本政府週五表示，本週與美國達成的關稅協議中，一項價值 5500 億美元的投資方案所產生的利潤，將根據日美雙方的貢獻程度進行分配。

對美巨額投資只拿10%利潤惹譁然 日官員：依貢獻度分配。(圖:shutterstock)

一位日本政府官員指出，這項投資計畫不僅涉及日本的大量貢獻，也將有來自美國政府或企業的實質性貢獻，儘管該計畫的具體結構仍不明朗。

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川普周四說，日本承諾投資的 5,500 億美元，性質不是貸款，而是「簽約獎金」（signing bonus），且美國將可獲得這筆投資所創造利潤的 90％。

日本官員表示，由此產生的回報將由日本獲得 10%，美國獲得 90%，「基於雙方各自的貢獻水平和承擔的風險」。

同樣地，日本首席貿易談判代表赤澤亮正（Ryosei Akazawa）週五表示，他理解美方尋求 90：10 的利潤分配比例，是其承擔大部分貢獻和風險的承諾。

赤澤說：「有些人說日本只是簡單地交出 5500 億美元，這種說法完全偏離事實。」他還表示，利潤分享的最終決定，將由參與未來投資計畫的私營企業決定。

根據日本政府的說法，這項對美國投資計畫包括由國營的日本國際協力銀行（JBIC）和日本出口投資保險公司（NEXI）提供貸款和擔保，以幫助日本企業在製藥和半導體等關鍵產業建立彈性供應鏈。

2023 年的一項法律修訂擴大了 JBIC 的業務範圍，使得對日本供應鏈至關重要的外國公司也有資格獲得該銀行的貸款。