search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Icon PlcICLR-US的目標價調升至187元，幅度約10%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Icon Plc(ICLR-US)提出目標價估值：中位數由170元上修至187元，調升幅度10%。其中最高估值240元，最低估值144元。

綜合評級 - 共有18位分析師給予Icon Plc評價：積極樂觀13位、保持中立5位、保守悲觀0位。

Icon Plc今(25日)收盤價為195.01元。近5日股價上漲10%，標普指數上漲1.05%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股ICLR市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
Icon Plc195.01+16.2%

延伸閱讀



Empty