鉅亨速報 - Factset 最新調查：Icon PlcICLR-US的目標價調升至187元，幅度約10%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Icon Plc(ICLR-US)提出目標價估值：中位數由170元上修至187元，調升幅度10%。其中最高估值240元，最低估值144元。
綜合評級 - 共有18位分析師給予Icon Plc評價：積極樂觀13位、保持中立5位、保守悲觀0位。
Icon Plc今(25日)收盤價為195.01元。近5日股價上漲10%，標普指數上漲1.05%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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