鉅亨速報 - Factset 最新調查：意法半導體(STM-US)EPS預估下修至0.72元，預估目標價為32.27元
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根據FactSet最新調查，共24位分析師，對意法半導體(STM-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.73元下修至0.72元，其中最高估值0.91元，最低估值0.55元，預估目標價為32.27元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.91(1.01)
|2.22
|3.04
|2.72
|最低值
|0.55(0.55)
|1.1
|1.94
|2.5
|平均值
|0.72(0.74)
|1.57
|2.36
|2.61
|中位數
|0.72(0.73)
|1.57
|2.25
|2.61
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|121.00億
|139.57億
|159.44億
|151.61億
|最低值
|112.11億
|122.65億
|134.24億
|151.61億
|平均值
|116.50億
|132.10億
|147.19億
|151.61億
|中位數
|117.02億
|132.17億
|146.42億
|151.61億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.24
|2.16
|4.19
|4.46
|1.66
|營業收入
|102.19億
|127.61億
|161.28億
|172.86億
|132.46億
詳細資訊請看美股內頁：
意法半導體(STM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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