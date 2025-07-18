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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：意法半導體(STM-US)EPS預估上修至0.73元，預估目標價為31.64元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共24位分析師，對意法半導體(STM-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.7元上修至0.73元，其中最高估值1.01元，最低估值0.48元，預估目標價為31.64元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.01(1.01)2.223.042.72
最低值0.48(0.48)0.91.942.5
平均值0.72(0.71)1.582.372.61
中位數0.73(0.7)1.572.322.61

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值128.94億148.23億159.44億151.61億
最低值110.31億117.04億134.24億151.61億
平均值116.51億132.38億147.21億151.61億
中位數116.49億132.17億146.47億151.61億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.242.164.194.461.66
營業收入102.19億127.61億161.28億172.86億132.46億

詳細資訊請看美股內頁：
意法半導體(STM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSTM

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