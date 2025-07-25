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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿默普萊斯金融AMP-US的目標價調降至550元，幅度約3.25%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對阿默普萊斯金融(AMP-US)提出目標價估值：中位數由568.5元下修至550元，調降幅度3.25%。其中最高估值624元，最低估值434元。

綜合評級 - 共有14位分析師給予阿默普萊斯金融評價：積極樂觀8位、保持中立4位、保守悲觀2位。

阿默普萊斯金融今(25日)收盤價為516.59元。近5日股價上漲3.25%，標普指數上漲1.52%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股AMP市場預估目標價

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