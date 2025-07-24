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鉅亨速報 - Factset 最新調查：安費諾APH-US的目標價調升至118元，幅度約5.36%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對安費諾(APH-US)提出目標價估值：中位數由112元上修至118元，調升幅度5.36%。其中最高估值126元，最低估值70元。

綜合評級 - 共有20位分析師給予安費諾評價：積極樂觀13位、保持中立7位、保守悲觀0位。

安費諾今(24日)收盤價為100.71元。近5日股價上漲5.36%，標普指數上漲1.52%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股APH市場預估目標價

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