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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：特斯拉(TSLA-US)EPS預估下修至1.78元，預估目標價為333.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共46位分析師，對特斯拉(TSLA-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.82元下修至1.78元，其中最高估值3.62元，最低估值0.86元，預估目標價為333.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.62(3.62)6.2712.1811.65
最低值0.86(0.8)0.9911.25
平均值1.83(1.84)2.713.955.1
中位數1.78(1.82)2.693.565.47

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1,236.71億1,507.97億2,482.78億2,070.68億
最低值851.17億804.54億828.11億733.68億
平均值943.34億1,129.74億1,388.40億1,591.90億
中位數924.51億1,110.00億1,384.20億1,826.84億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.211.633.624.302.04
營業收入315.36億538.23億814.62億967.73億976.90億

詳細資訊請看美股內頁：
特斯拉(TSLA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTSLA

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