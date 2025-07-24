鉅亨速報 - Factset 最新調查：特斯拉(TSLA-US)EPS預估下修至1.78元，預估目標價為333.00元
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根據FactSet最新調查，共46位分析師，對特斯拉(TSLA-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.82元下修至1.78元，其中最高估值3.62元，最低估值0.86元，預估目標價為333.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.62(3.62)
|6.27
|12.18
|11.65
|最低值
|0.86(0.8)
|0.99
|1
|1.25
|平均值
|1.83(1.84)
|2.71
|3.95
|5.1
|中位數
|1.78(1.82)
|2.69
|3.56
|5.47
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1,236.71億
|1,507.97億
|2,482.78億
|2,070.68億
|最低值
|851.17億
|804.54億
|828.11億
|733.68億
|平均值
|943.34億
|1,129.74億
|1,388.40億
|1,591.90億
|中位數
|924.51億
|1,110.00億
|1,384.20億
|1,826.84億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.21
|1.63
|3.62
|4.30
|2.04
|營業收入
|315.36億
|538.23億
|814.62億
|967.73億
|976.90億
詳細資訊請看美股內頁：
特斯拉(TSLA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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