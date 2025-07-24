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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：波士頓科學(BSX-US)EPS預估上修至2.98元，預估目標價為125.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共31位分析師，對波士頓科學(BSX-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.91元上修至2.98元，其中最高估值3.04元，最低估值2.89元，預估目標價為125.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.04(3.04)3.514.064.51
最低值2.89(2.89)3.253.74.17
平均值2.97(2.92)3.383.834.32
中位數2.98(2.91)3.383.814.34

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值200.14億223.54億250.35億268.01億
最低值190.22億215.66億237.21億259.90億
平均值197.78億219.29億241.84億264.21億
中位數198.55億219.15億240.88億264.85億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.080.690.451.071.25
營業收入99.13億118.88億126.82億142.40億167.47億

詳細資訊請看美股內頁：
波士頓科學(BSX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBSX

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