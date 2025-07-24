鉅亨速報 - Factset 最新調查：波士頓科學(BSX-US)EPS預估上修至2.98元，預估目標價為125.00元
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根據FactSet最新調查，共31位分析師，對波士頓科學(BSX-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.91元上修至2.98元，其中最高估值3.04元，最低估值2.89元，預估目標價為125.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.04(3.04)
|3.51
|4.06
|4.51
|最低值
|2.89(2.89)
|3.25
|3.7
|4.17
|平均值
|2.97(2.92)
|3.38
|3.83
|4.32
|中位數
|2.98(2.91)
|3.38
|3.81
|4.34
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|200.14億
|223.54億
|250.35億
|268.01億
|最低值
|190.22億
|215.66億
|237.21億
|259.90億
|平均值
|197.78億
|219.29億
|241.84億
|264.21億
|中位數
|198.55億
|219.15億
|240.88億
|264.85億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.08
|0.69
|0.45
|1.07
|1.25
|營業收入
|99.13億
|118.88億
|126.82億
|142.40億
|167.47億
詳細資訊請看美股內頁：
波士頓科學(BSX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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