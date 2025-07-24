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鉅亨速報 - Factset 最新調查：安費諾(APH-US)EPS預估上修至2.98元，預估目標價為118.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對安費諾(APH-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.69元上修至2.98元，其中最高估值3.06元，最低估值2.63元，預估目標價為118.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值3.06(2.82)3.554.05
最低值2.63(2.63)2.793.15
平均值2.9(2.7)3.253.62
中位數2.98(2.69)3.33.72

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值219.82億252.34億271.26億
最低值200.81億208.99億227.82億
平均值211.60億232.24億250.89億
中位數214.84億233.87億252.60億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.981.271.531.561.92
營業收入85.99億108.76億126.23億125.55億152.23億

詳細資訊請看美股內頁：
安費諾(APH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAPH

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