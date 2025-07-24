鉅亨速報 - Factset 最新調查：安費諾(APH-US)EPS預估上修至2.98元，預估目標價為118.00元
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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對安費諾(APH-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.69元上修至2.98元，其中最高估值3.06元，最低估值2.63元，預估目標價為118.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.06(2.82)
|3.55
|4.05
|最低值
|2.63(2.63)
|2.79
|3.15
|平均值
|2.9(2.7)
|3.25
|3.62
|中位數
|2.98(2.69)
|3.3
|3.72
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|219.82億
|252.34億
|271.26億
|最低值
|200.81億
|208.99億
|227.82億
|平均值
|211.60億
|232.24億
|250.89億
|中位數
|214.84億
|233.87億
|252.60億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.98
|1.27
|1.53
|1.56
|1.92
|營業收入
|85.99億
|108.76億
|126.23億
|125.55億
|152.23億
詳細資訊請看美股內頁：
安費諾(APH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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