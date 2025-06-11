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鉅亨速報 - Factset 最新調查：安費諾APH-US的目標價調升至97.5元，幅度約4.84%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對安費諾(APH-US)提出目標價估值：中位數由93元上修至97.5元，調升幅度4.84%。其中最高估值110元，最低估值70元。

綜合評級 - 共有21位分析師給予安費諾評價：積極樂觀14位、保持中立7位、保守悲觀0位。

安費諾今(11日)收盤價為91.91元。近5日股價上漲4.84%，標普指數上漲1.18%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股APH市場預估目標價

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