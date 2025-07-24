鉅亨速報 - Factset 最新調查：NVR Inc.(NVR-US)EPS預估上修至417.92元，預估目標價為8,150.00元
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根據FactSet最新調查，共5位分析師，對NVR Inc.(NVR-US)做出2025年EPS預估：中位數由393.67元上修至417.92元，其中最高估值444.5元，最低估值371元，預估目標價為8,150.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|444.5(460)
|480.5
|531.5
|最低值
|371(371)
|368
|531.5
|平均值
|413.33(409.34)
|432.04
|531.5
|中位數
|417.92(393.67)
|453.88
|531.5
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|105.38億
|103.56億
|106.01億
|最低值
|96.81億
|95.36億
|106.01億
|平均值
|100.71億
|98.94億
|106.01億
|中位數
|100.26億
|97.64億
|106.01億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|230.11
|320.48
|491.82
|463.31
|506.69
|營業收入
|73.67億
|87.43億
|103.48億
|92.99億
|103.05億
詳細資訊請看美股內頁：
NVR Inc.(NVR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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