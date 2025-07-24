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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：NVR Inc.(NVR-US)EPS預估上修至417.92元，預估目標價為8,150.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共5位分析師，對NVR Inc.(NVR-US)做出2025年EPS預估：中位數由393.67元上修至417.92元，其中最高估值444.5元，最低估值371元，預估目標價為8,150.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值444.5(460)480.5531.5
最低值371(371)368531.5
平均值413.33(409.34)432.04531.5
中位數417.92(393.67)453.88531.5

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值105.38億103.56億106.01億
最低值96.81億95.36億106.01億
平均值100.71億98.94億106.01億
中位數100.26億97.64億106.01億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS230.11320.48491.82463.31506.69
營業收入73.67億87.43億103.48億92.99億103.05億

詳細資訊請看美股內頁：
NVR Inc.(NVR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSNVR

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