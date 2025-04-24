鉅亨速報 - Factset 最新調查：安費諾(APH-US)EPS預估上修至2.62元，預估目標價為85.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-24 20:16
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對安費諾(APH-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.52元上修至2.62元，其中最高估值2.73元，最低估值2.25元，預估目標價為85.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.73(2.7)
|3.05
|3.3
|最低值
|2.25(2.25)
|2.45
|2.8
|平均值
|2.52(2.5)
|2.75
|3.04
|中位數
|2.62(2.52)
|2.79
|3.05
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|206.93億
|224.45億
|248.46億
|最低值
|185.56億
|199.00億
|216.50億
|平均值
|196.39億
|210.64億
|226.50億
|中位數
|199.50億
|209.64億
|220.63億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.98
|1.27
|1.53
|1.56
|1.92
|營業收入
|85.99億
|108.76億
|126.23億
|125.55億
|152.23億
詳細資訊請看美股內頁：
安費諾(APH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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