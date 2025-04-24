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鉅亨速報 - Factset 最新調查：安費諾(APH-US)EPS預估上修至2.62元，預估目標價為85.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-24 20:16


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對安費諾(APH-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.52元上修至2.62元，其中最高估值2.73元，最低估值2.25元，預估目標價為85.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值2.73(2.7)3.053.3
最低值2.25(2.25)2.452.8
平均值2.52(2.5)2.753.04
中位數2.62(2.52)2.793.05

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值206.93億224.45億248.46億
最低值185.56億199.00億216.50億
平均值196.39億210.64億226.50億
中位數199.50億209.64億220.63億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.981.271.531.561.92
營業收入85.99億108.76億126.23億125.55億152.23億

詳細資訊請看美股內頁：
安費諾(APH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAPH

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