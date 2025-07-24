鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-07-24 16:30

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美國總統川普周三 (23 日) 發布「AI 行動計畫」後，市場展開熱議，各方觀點呈現明顯分歧。《英國廣播公司》(BBC)報導指出，這份川普政府所公布的 28 頁計畫包含 90 多項政策措施，承諾推動美國創新並消除官僚障礙，但批判人士認為，該計畫有明顯意識形態傾向。

抗中是主軸！川普「AI行動計畫」挨批服務科技富豪 專家：效果存疑（圖：Shutterstock）

美國政治新聞網站《Axios》報導指出，該計畫明確將中國視為競爭目標，《時代》雜誌則分析，該計畫透過鬆綁政策環境和資助項目，旨在鞏固美國在全球 AI 領域的領先地位。

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但 AI Now 研究所常務董事 Sarah Myers West 向《英國廣播公司》表示，川普的「AI 行動計畫」實質上是為科技巨頭服務的政策，難以惠及普通民眾。她還批評說：「這是由科技億萬富翁制定並為其服務的計畫。」

同時，美國媒體對國內 AI 發展現況表示擔憂。《華爾街日報》獨家報導指出，軟銀與 OpenAI 合作的 5000 億美元「星際之門」計畫進展緩慢，啟動半年仍未有實質性項目落地，目前僅打算在今年底前建造一座小型資料中心，這一消息引發業界對美國 AI 發展後勁的質疑。

知名期刊《外交事務》則對中國 AI 發展態勢表示憂慮，並刊文分析指出，中國企業在 AI 應用層面的快速推進可能帶來顛覆性優勢，尤其是在製造業和機器人領域的應用前景廣闊。