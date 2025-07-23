search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：易速傳真EFX-US的目標價調降至285元，幅度約3.23%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對易速傳真(EFX-US)提出目標價估值：中位數由294.5元下修至285元，調降幅度3.23%。其中最高估值310元，最低估值240元。

綜合評級 - 共有27位分析師給予易速傳真評價：積極樂觀16位、保持中立11位、保守悲觀0位。

易速傳真今(23日)收盤價為238.41元。近5日股價下跌3.23%，標普指數上漲1.05%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股EFX市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
易速傳真238.41-8.18%

延伸閱讀



Empty