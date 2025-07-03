鉅亨速報 - Factset 最新調查：華美銀行集團EWBC-US的目標價調升至106元，幅度約4.95%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對華美銀行集團(EWBC-US)提出目標價估值：中位數由101元上修至106元，調升幅度4.95%。其中最高估值116元，最低估值89元。
綜合評級 - 共有15位分析師給予華美銀行集團評價：積極樂觀9位、保持中立5位、保守悲觀1位。
華美銀行集團今(3日)收盤價為107.45元。近5日股價上漲4.95%，標普指數上漲2.22%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 以伊衝突看懂局勢，掌握搶進關鍵>
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：華美銀行集團(EWBC-US)EPS預估上修至8.78元，預估目標價為100.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：華美銀行集團EWBC-US的目標價調降至109.5元，幅度約3.52%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Expand Energy Corporation(EXE-US)EPS預估上修至7.63元，預估目標價為131.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Neurocrine生物科學(NBIX-US)EPS預估下修至3.92元，預估目標價為160.00元
下一篇