鉅亨速報 - Factset 最新調查：純正零件GPC-US的目標價調升至139元，幅度約5.3%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對純正零件(GPC-US)提出目標價估值：中位數由132元上修至139元，調升幅度5.3%。其中最高估值155元，最低估值119元。
綜合評級 - 共有15位分析師給予純正零件評價：積極樂觀6位、保持中立8位、保守悲觀1位。
純正零件今(23日)收盤價為133.855元。近5日股價上漲5.3%，標普指數上漲1.05%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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