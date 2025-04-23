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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：美捷控股MEDP-US的目標價調降至300元，幅度約9.91%

鉅亨網新聞中心 2025-04-23 20:15


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對美捷控股(MEDP-US)提出目標價估值：中位數由333元下修至300元，調降幅度9.91%。其中最高估值404元，最低估值280元。

綜合評級 - 共有13位分析師給予美捷控股評價：積極樂觀2位、保持中立11位、保守悲觀0位。

美捷控股今(23日)收盤價為282.28元。近5日股價下跌9.91%，標普指數下跌2.02%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股MEDP市場預估目標價

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