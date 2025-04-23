鉅亨速報 - Factset 最新調查：美捷控股(MEDP-US)EPS預估上修至12.6元，預估目標價為300.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-23 20:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對美捷控股(MEDP-US)做出2025年EPS預估：中位數由12.21元上修至12.6元，其中最高估值13.36元，最低估值12.32元，預估目標價為300.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|13.36(12.52)
|13.89
|16.21
|16.34
|最低值
|12.32(12.07)
|12.45
|13.98
|15.64
|平均值
|12.71(12.24)
|13.24
|14.91
|15.91
|中位數
|12.6(12.21)
|13
|14.94
|15.75
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|22.18億
|24.05億
|27.06億
|27.79億
|最低值
|21.40億
|21.90億
|23.21億
|24.89億
|平均值
|21.78億
|22.61億
|24.86億
|26.59億
|中位數
|21.85億
|22.58億
|24.73億
|27.09億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.84
|4.81
|7.28
|8.88
|12.63
|營業收入
|9.26億
|11.42億
|14.60億
|18.86億
|21.09億
詳細資訊請看美股內頁：
美捷控股(MEDP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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