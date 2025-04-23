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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：美捷控股(MEDP-US)EPS預估上修至12.6元，預估目標價為300.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-23 20:15


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對美捷控股(MEDP-US)做出2025年EPS預估：中位數由12.21元上修至12.6元，其中最高估值13.36元，最低估值12.32元，預估目標價為300.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值13.36(12.52)13.8916.2116.34
最低值12.32(12.07)12.4513.9815.64
平均值12.71(12.24)13.2414.9115.91
中位數12.6(12.21)1314.9415.75

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值22.18億24.05億27.06億27.79億
最低值21.40億21.90億23.21億24.89億
平均值21.78億22.61億24.86億26.59億
中位數21.85億22.58億24.73億27.09億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.844.817.288.8812.63
營業收入9.26億11.42億14.60億18.86億21.09億

詳細資訊請看美股內頁：
美捷控股(MEDP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMEDP

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