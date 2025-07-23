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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：科斯塔集團CSGP-US的目標價調升至95元，幅度約5.56%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對科斯塔集團(CSGP-US)提出目標價估值：中位數由90元上修至95元，調升幅度5.56%。其中最高估值105元，最低估值70元。

綜合評級 - 共有18位分析師給予科斯塔集團評價：積極樂觀13位、保持中立4位、保守悲觀1位。

科斯塔集團今(23日)收盤價為85.16元。近5日股價上漲5.56%，標普指數上漲1.05%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股CSGP市場預估目標價

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科斯塔集團85.16+0.18%

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