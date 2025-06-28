鉅亨速報 - Factset 最新調查：科斯塔集團(CSGP-US)EPS預估上修至0.82元，預估目標價為90.00元
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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對科斯塔集團(CSGP-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.8元上修至0.82元，其中最高估值1.26元，最低估值0.64元，預估目標價為90.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.26(1.26)
|1.9
|2.66
|2.66
|最低值
|0.64(0.58)
|1.22
|1.41
|2.14
|平均值
|0.83(0.81)
|1.37
|1.95
|2.4
|中位數
|0.82(0.8)
|1.34
|1.96
|2.4
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|31.41億
|36.03億
|41.90億
|47.30億
|最低值
|31.24億
|34.30億
|37.57億
|42.66億
|平均值
|31.34億
|35.22億
|39.76億
|44.98億
|中位數
|31.34億
|35.15億
|40.07億
|44.98億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.59
|0.74
|0.93
|0.92
|0.34
|營業收入
|16.59億
|19.44億
|21.82億
|24.55億
|27.36億
詳細資訊請看美股內頁：
科斯塔集團(CSGP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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