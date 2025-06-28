search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：科斯塔集團(CSGP-US)EPS預估上修至0.82元，預估目標價為90.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對科斯塔集團(CSGP-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.8元上修至0.82元，其中最高估值1.26元，最低估值0.64元，預估目標價為90.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.26(1.26)1.92.662.66
最低值0.64(0.58)1.221.412.14
平均值0.83(0.81)1.371.952.4
中位數0.82(0.8)1.341.962.4

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值31.41億36.03億41.90億47.30億
最低值31.24億34.30億37.57億42.66億
平均值31.34億35.22億39.76億44.98億
中位數31.34億35.15億40.07億44.98億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.590.740.930.920.34
營業收入16.59億19.44億21.82億24.55億27.36億

詳細資訊請看美股內頁：
科斯塔集團(CSGP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCSGP

相關行情

台股首頁我要存股
科斯塔集團80.76-0.91%

延伸閱讀



Empty