鉅亨速報 - Factset 最新調查：科斯塔集團(CSGP-US)EPS預估下修至0.8元，預估目標價為95.00元
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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對科斯塔集團(CSGP-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.82元下修至0.8元，其中最高估值0.93元，最低估值0.68元，預估目標價為95.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.93(1.26)
|1.49
|2.44
|2.66
|最低值
|0.68(0.64)
|1.22
|1.64
|2.15
|平均值
|0.8(0.83)
|1.34
|1.96
|2.41
|中位數
|0.8(0.82)
|1.34
|1.96
|2.41
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|31.50億
|36.34億
|41.90億
|47.30億
|最低值
|31.27億
|34.34億
|37.82億
|42.94億
|平均值
|31.40億
|35.36億
|39.97億
|45.12億
|中位數
|31.44億
|35.37億
|40.17億
|45.12億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.59
|0.74
|0.93
|0.92
|0.34
|營業收入
|16.59億
|19.44億
|21.82億
|24.55億
|27.36億
詳細資訊請看美股內頁：
科斯塔集團(CSGP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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