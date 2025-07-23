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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：科斯塔集團(CSGP-US)EPS預估下修至0.8元，預估目標價為95.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對科斯塔集團(CSGP-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.82元下修至0.8元，其中最高估值0.93元，最低估值0.68元，預估目標價為95.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.93(1.26)1.492.442.66
最低值0.68(0.64)1.221.642.15
平均值0.8(0.83)1.341.962.41
中位數0.8(0.82)1.341.962.41

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值31.50億36.34億41.90億47.30億
最低值31.27億34.34億37.82億42.94億
平均值31.40億35.36億39.97億45.12億
中位數31.44億35.37億40.17億45.12億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.590.740.930.920.34
營業收入16.59億19.44億21.82億24.55億27.36億

詳細資訊請看美股內頁：
科斯塔集團(CSGP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCSGP

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