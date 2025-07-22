鉅亨速報 - Factset 最新調查：UBS Group AG - Registered Shares(UBS-US)EPS預估上修至2.24元，預估目標價為38.38元
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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對UBS Group AG - Registered Shares(UBS-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.19元上修至2.24元，其中最高估值2.63元，最低估值1.37元，預估目標價為38.38元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.63(2.63)
|3.52
|4.55
|4.53
|最低值
|1.37(1.37)
|2.52
|3.45
|3.85
|平均值
|2.14(2.11)
|3
|3.8
|4.13
|中位數
|2.24(2.19)
|2.98
|3.75
|4.02
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|486.87億
|514.01億
|534.43億
|523.65億
|最低值
|447.08億
|465.84億
|483.82億
|497.12億
|平均值
|469.69億
|483.94億
|502.41億
|511.34億
|中位數
|470.02億
|482.58億
|500.36億
|512.29億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.83
|2.14
|2.34
|8.83
|1.59
|營業收入
|322.38億
|345.53億
|343.84億
|715.52億
|868.78億
詳細資訊請看美股內頁：
UBS Group AG - Registered Shares(UBS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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