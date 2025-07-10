鉅亨速報 - Factset 最新調查：UBS Group AG - Registered Shares(UBS-US)EPS預估上修至2.2元，預估目標價為37.08元
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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對UBS Group AG - Registered Shares(UBS-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.13元上修至2.2元，其中最高估值2.47元，最低估值1.37元，預估目標價為37.08元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.47(2.47)
|3.52
|4.55
|4.53
|最低值
|1.37(1.37)
|2.52
|3.31
|3.71
|平均值
|2.11(2.09)
|2.97
|3.77
|4.09
|中位數
|2.2(2.13)
|2.98
|3.75
|4.03
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|486.87億
|514.01億
|534.43億
|523.65億
|最低值
|447.08億
|461.56億
|480.01億
|497.12億
|平均值
|468.10億
|481.82億
|500.24億
|507.72億
|中位數
|470.02億
|481.07億
|500.36億
|505.06億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.83
|2.14
|2.34
|8.83
|1.59
|營業收入
|322.38億
|345.53億
|343.84億
|715.52億
|868.78億
詳細資訊請看美股內頁：
UBS Group AG - Registered Shares(UBS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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