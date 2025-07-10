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鉅亨速報 - Factset 最新調查：UBS Group AG - Registered Shares(UBS-US)EPS預估上修至2.2元，預估目標價為37.08元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對UBS Group AG - Registered Shares(UBS-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.13元上修至2.2元，其中最高估值2.47元，最低估值1.37元，預估目標價為37.08元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.47(2.47)3.524.554.53
最低值1.37(1.37)2.523.313.71
平均值2.11(2.09)2.973.774.09
中位數2.2(2.13)2.983.754.03

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值486.87億514.01億534.43億523.65億
最低值447.08億461.56億480.01億497.12億
平均值468.10億481.82億500.24億507.72億
中位數470.02億481.07億500.36億505.06億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.832.142.348.831.59
營業收入322.38億345.53億343.84億715.52億868.78億

詳細資訊請看美股內頁：
UBS Group AG - Registered Shares(UBS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSUBS

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