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鉅亨速報 - Factset 最新調查：UBS Group AG - Registered Shares(UBS-US)EPS預估上修至2.13元，預估目標價為36.55元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對UBS Group AG - Registered Shares(UBS-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.06元上修至2.13元，其中最高估值2.47元，最低估值1.31元，預估目標價為36.55元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.47(2.47)3.274.354.53
最低值1.31(1.31)2.513.313.71
平均值2.08(2.07)2.933.754.09
中位數2.13(2.06)2.983.744.03

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值484.52億493.28億517.07億523.65億
最低值447.08億461.56億480.01億497.12億
平均值467.42億480.13億497.59億507.72億
中位數470.40億480.49億496.60億505.06億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.832.142.348.831.59
營業收入322.38億345.53億343.84億715.52億868.78億

詳細資訊請看美股內頁：
UBS Group AG - Registered Shares(UBS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSUBS

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