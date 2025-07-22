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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：廣達服務PWR-US的目標價調升至387.5元，幅度約5.44%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共22位分析師，對廣達服務(PWR-US)提出目標價估值：中位數由367.5元上修至387.5元，調升幅度5.44%。其中最高估值440元，最低估值305元。

綜合評級 - 共有31位分析師給予廣達服務評價：積極樂觀17位、保持中立12位、保守悲觀2位。

廣達服務今(22日)收盤價為398.66元。近5日股價上漲5.44%，標普指數上漲0.59%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股PWR市場預估目標價

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