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鉅亨速報 - Factset 最新調查：齊昂銀行ZION-US的目標價調升至59.5元，幅度約4.39%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對齊昂銀行(ZION-US)提出目標價估值：中位數由57元上修至59.5元，調升幅度4.39%。其中最高估值69元，最低估值52元。

綜合評級 - 共有25位分析師給予齊昂銀行評價：積極樂觀5位、保持中立17位、保守悲觀3位。

齊昂銀行今(22日)收盤價為56.965元。近5日股價下跌4.39%，標普指數上漲0.59%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股ZION市場預估目標價

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