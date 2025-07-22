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鉅亨速報 - Factset 最新調查：斯坦泰克STN-US的目標價調升至116.82元，幅度約3.55%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對斯坦泰克(STN-US)提出目標價估值：中位數由112.81元上修至116.82元，調升幅度3.55%。其中最高估值122.28元，最低估值103.6元。

綜合評級 - 共有12位分析師給予斯坦泰克評價：積極樂觀10位、保持中立1位、保守悲觀1位。

斯坦泰克今(22日)收盤價為111.71元。近5日股價下跌3.55%，標普指數上漲0.59%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股STN市場預估目標價

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