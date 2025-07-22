鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-07-22 15:10

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澳洲央行周二 (22 日) 公布 7 月會議紀要，揭示了其決議維持利率不變的深層原因及委員會內部的激烈分歧，此舉出乎市場與多數經濟學家預料。

澳洲央行警惕降息過快 多數希望謹慎等待更多數據(圖:shutterstock)

會議上，委員會以 6 比 3 的投票結果決定維持現金利率不變，而少數派則主張無需等待即應降息。

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多數委員堅持採取「謹慎漸進」的貨幣政策放鬆策略，認為在 4 次會議中進行 3 次降息，並不符合此原則。他們解讀近期經濟數據為意外樂觀，包括每月通膨數據略高於預期、第一季度私人需求增長強於預期，以及勞動力市場並未如預期般放鬆。

此外，他們也注意到全球經濟狀況較 5 月會議時擔憂的更為溫和。多數委員認為，在當前現金利率「中性」水準存在高度不確定性下，短時間內連續降息與其「謹慎」策略相悖。

相對地，少數派則主張，已有足夠證據顯示通膨正朝著目標區間中點或更低水準持續回歸，鑒於貨幣政策對經濟活動和通膨的滯後影響，因此不需等待即可進一步放鬆政策。

他們指出，美國關稅政策可能拖累全球經濟增長，澳洲經濟擴張低迷，家庭儲蓄增加，工資增長和服務業通膨減弱。此外，他們對市場部門就業增長能否抵消非市場部門就業放緩表示不確定。

上周公布的疲軟就業數據顯示，失業率從 5 月的 4.1% 躍升至 6 月的 4.3%，這似乎印證了少數派的擔憂。

值得注意的是，澳洲央行並未記錄委員的個別投票意向，也無相關書面記錄。儘管存在分歧，所有委員都同意，未來潛在通膨將進一步下降，這將證明有必要隨時間推移進一步降息。當前焦點在於未來降息的適當時機和程度。