search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：奧托立夫(ALV-US)EPS預估上修至9.36元，預估目標價為125.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共24位分析師，對奧托立夫(ALV-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.13元上修至9.36元，其中最高估值9.98元，最低估值8.36元，預估目標價為125.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值9.98(9.56)12.71616
最低值8.36(8.35)9.2410.1711.62
平均值9.23(9.05)10.8612.6213.71
中位數9.36(9.13)10.8312.313.5

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值108.11億116.05億125.66億128.93億
最低值100.78億103.55億108.27億120.72億
平均值105.57億109.96億116.39億124.82億
中位數106.16億110.77億116.78億124.82億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.144.964.855.728.04
營業收入74.47億82.30億88.42億104.75億103.90億

詳細資訊請看美股內頁：
奧托立夫(ALV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSALV

相關行情

台股首頁我要存股
奧托立夫114.055+1.76%

延伸閱讀



Empty