鉅亨速報 - Factset 最新調查：奧托立夫(ALV-US)EPS預估上修至9.36元，預估目標價為125.00元
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根據FactSet最新調查，共24位分析師，對奧托立夫(ALV-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.13元上修至9.36元，其中最高估值9.98元，最低估值8.36元，預估目標價為125.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|9.98(9.56)
|12.7
|16
|16
|最低值
|8.36(8.35)
|9.24
|10.17
|11.62
|平均值
|9.23(9.05)
|10.86
|12.62
|13.71
|中位數
|9.36(9.13)
|10.83
|12.3
|13.5
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|108.11億
|116.05億
|125.66億
|128.93億
|最低值
|100.78億
|103.55億
|108.27億
|120.72億
|平均值
|105.57億
|109.96億
|116.39億
|124.82億
|中位數
|106.16億
|110.77億
|116.78億
|124.82億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.14
|4.96
|4.85
|5.72
|8.04
|營業收入
|74.47億
|82.30億
|88.42億
|104.75億
|103.90億
詳細資訊請看美股內頁：
奧托立夫(ALV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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