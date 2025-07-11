鉅亨速報 - Factset 最新調查：奧托立夫ALV-US的目標價調升至121.86元，幅度約3.28%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共24位分析師，對奧托立夫(ALV-US)提出目標價估值：中位數由117.99元上修至121.86元，調升幅度3.28%。其中最高估值140元，最低估值100元。
綜合評級 - 共有28位分析師給予奧托立夫評價：積極樂觀22位、保持中立6位、保守悲觀0位。
奧托立夫今(11日)收盤價為118.295元。近5日股價上漲3.28%，標普指數上漲0.02%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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