鉅亨速報 - Factset 最新調查：網飛NFLX-US的目標價調升至1395元，幅度約3.33%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共44位分析師，對網飛(NFLX-US)提出目標價估值：中位數由1350元上修至1395元，調升幅度3.33%。其中最高估值1600元，最低估值833元。
綜合評級 - 共有55位分析師給予網飛評價：積極樂觀36位、保持中立18位、保守悲觀1位。
網飛今(21日)收盤價為1209.24元。近5日股價下跌3.33%，標普指數上漲0.59%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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