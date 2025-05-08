鉅亨速報 - Factset 最新調查：Suzano S.A. - ADR(SUZ-US)EPS預估下修至1.81元，預估目標價為13.90元
鉅亨網新聞中心 2025-05-08 20:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Suzano S.A. - ADR(SUZ-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.85元下修至1.81元，其中最高估值2.22元，最低估值0.95元，預估目標價為13.90元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.22(2.22)
|2.29
|1.91
|1.99
|最低值
|0.95(0.95)
|1.05
|1.47
|1.99
|平均值
|1.75(1.78)
|1.56
|1.71
|1.99
|中位數
|1.81(1.85)
|1.64
|1.66
|1.99
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|103.63億
|110.84億
|110.63億
|108.72億
|最低值
|86.03億
|94.04億
|96.40億
|106.21億
|平均值
|93.48億
|100.71億
|103.34億
|107.46億
|中位數
|92.16億
|99.11億
|103.36億
|107.46億
歷史獲利表現
|項目
|EPS
|營業收入
詳細資訊請看美股內頁：
Suzano S.A. - ADR(SUZ-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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