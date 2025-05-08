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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Suzano S.A. - ADR(SUZ-US)EPS預估下修至1.81元，預估目標價為13.90元

鉅亨網新聞中心 2025-05-08 20:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Suzano S.A. - ADR(SUZ-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.85元下修至1.81元，其中最高估值2.22元，最低估值0.95元，預估目標價為13.90元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.22(2.22)2.291.911.99
最低值0.95(0.95)1.051.471.99
平均值1.75(1.78)1.561.711.99
中位數1.81(1.85)1.641.661.99

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值103.63億110.84億110.63億108.72億
最低值86.03億94.04億96.40億106.21億
平均值93.48億100.71億103.34億107.46億
中位數92.16億99.11億103.36億107.46億

歷史獲利表現

項目
EPS
營業收入

詳細資訊請看美股內頁：
Suzano S.A. - ADR(SUZ-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSUZ

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