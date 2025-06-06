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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Suzano S.A. - ADR(SUZ-US)EPS預估下修至1.79元，預估目標價為13.16元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Suzano S.A. - ADR(SUZ-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.84元下修至1.79元，其中最高估值2.84元，最低估值0.83元，預估目標價為13.16元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.84(2.84)1.961.961.75
最低值0.83(0.83)1.051.41.75
平均值1.64(1.64)1.441.621.75
中位數1.79(1.84)1.371.61.75

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值99.00億111.35億115.00億109.63億
最低值86.09億94.04億94.96億109.63億
平均值91.84億101.44億105.43億109.63億
中位數92.19億101.44億104.90億109.63億

歷史獲利表現

項目
EPS
營業收入

詳細資訊請看美股內頁：
Suzano S.A. - ADR(SUZ-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSUZ

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