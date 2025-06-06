鉅亨速報 - Factset 最新調查：Suzano S.A. - ADR(SUZ-US)EPS預估下修至1.79元，預估目標價為13.16元
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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Suzano S.A. - ADR(SUZ-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.84元下修至1.79元，其中最高估值2.84元，最低估值0.83元，預估目標價為13.16元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.84(2.84)
|1.96
|1.96
|1.75
|最低值
|0.83(0.83)
|1.05
|1.4
|1.75
|平均值
|1.64(1.64)
|1.44
|1.62
|1.75
|中位數
|1.79(1.84)
|1.37
|1.6
|1.75
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|99.00億
|111.35億
|115.00億
|109.63億
|最低值
|86.09億
|94.04億
|94.96億
|109.63億
|平均值
|91.84億
|101.44億
|105.43億
|109.63億
|中位數
|92.19億
|101.44億
|104.90億
|109.63億
歷史獲利表現
|項目
|EPS
|營業收入
詳細資訊請看美股內頁：
Suzano S.A. - ADR(SUZ-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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