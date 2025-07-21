鉅亨速報 - Factset 最新調查：Viking Holdings LtdVIK-US的目標價調升至60元，幅度約9.09%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Viking Holdings Ltd(VIK-US)提出目標價估值：中位數由55元上修至60元，調升幅度9.09%。其中最高估值69元，最低估值46元。
綜合評級 - 共有16位分析師給予Viking Holdings Ltd評價：積極樂觀11位、保持中立5位、保守悲觀0位。
Viking Holdings Ltd今(21日)收盤價為58.33元。近5日股價上漲9.09%，標普指數上漲0.59%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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