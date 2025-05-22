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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Viking Holdings Ltd(VIK-US)EPS預估上修至2.44元，預估目標價為51.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Viking Holdings Ltd(VIK-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.4元上修至2.44元，其中最高估值2.63元，最低估值2.17元，預估目標價為51.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.63(2.61)3.344.134.66
最低值2.17(2.17)2.83.293.85
平均值2.42(2.4)3.053.714.26
中位數2.44(2.4)3.033.694.26

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值64.23億73.60億84.34億87.68億
最低值62.32億70.78億78.08億85.88億
平均值63.07億71.66億80.06億86.78億
中位數62.82億71.63億79.27億86.78億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS-4.890.92-4.310.35
營業收入6.25億31.76億47.10億53.34億

詳細資訊請看美股內頁：
Viking Holdings Ltd(VIK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSVIK

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