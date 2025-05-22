鉅亨速報 - Factset 最新調查：Viking Holdings Ltd(VIK-US)EPS預估上修至2.44元，預估目標價為51.00元
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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Viking Holdings Ltd(VIK-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.4元上修至2.44元，其中最高估值2.63元，最低估值2.17元，預估目標價為51.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.63(2.61)
|3.34
|4.13
|4.66
|最低值
|2.17(2.17)
|2.8
|3.29
|3.85
|平均值
|2.42(2.4)
|3.05
|3.71
|4.26
|中位數
|2.44(2.4)
|3.03
|3.69
|4.26
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|64.23億
|73.60億
|84.34億
|87.68億
|最低值
|62.32億
|70.78億
|78.08億
|85.88億
|平均值
|63.07億
|71.66億
|80.06億
|86.78億
|中位數
|62.82億
|71.63億
|79.27億
|86.78億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-4.89
|0.92
|-4.31
|0.35
|營業收入
|6.25億
|31.76億
|47.10億
|53.34億
詳細資訊請看美股內頁：
Viking Holdings Ltd(VIK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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