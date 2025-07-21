〈台幣〉區間狹幅整理 貶0.9分收29.415元
鉅亨網記者王莞甯 台北
新台幣今 (21) 日處在區間整理，升貶互見，終場收在 29.415 元，貶值 0.9 分，台北外匯經紀公司成交值 9.18 億美元。
新台幣今日以 29.383 元、升值 2.3 分開出後，隨即轉貶，最低來到 29.437 元，全日高低價差 5.4 分，狹幅整理。
觀察主要亞幣，日元反彈逾 0.5%，韓元也小漲 0.2%，星元升 0.15% 左右，人民幣處平盤左右，新台幣收貶 0.03%，泰銖則貶值約 0.1%，美元指數跌近 0.2%。
法人指出，根據 CME 聯準會觀察，聯準會 7 月維持利率不變的機率高達 95.3%，而 9 月維持利率不變的機率為 39.3%，亦即降息時點有高機率會延至 9 月，目前市場並未對此展現明顯的不安情緒，仍維持穩定的交投表現，短期先觀察聯準會的動態如何牽動短線國際資金的進出。
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