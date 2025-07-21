〈台幣〉區間狹幅整理 貶0.9分收29.415元

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法人指出，根據 CME 聯準會觀察，聯準會 7 月維持利率不變的機率高達 95.3%，而 9 月維持利率不變的機率為 39.3%，亦即降息時點有高機率會延至 9 月，目前市場並未對此展現明顯的不安情緒，仍維持穩定的交投表現，短期先觀察聯準會的動態如何牽動短線國際資金的進出。