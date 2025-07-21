鉅亨網編輯林羿君 2025-07-21 10:11

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分析師指出，日本週日舉行的參議院選舉對執政聯盟造成了重大打擊，可能導致政策癱瘓和財政赤字擴大，不過，其中大部分已反映在市場價格中。

日本執政聯盟挫敗 日股匯債會嚇崩？分析師：當前價位已反映風險。(圖:shutterstock)

週日選舉後的出口民調顯示，由首相石破茂領導的執政聯盟很可能失去對參議院的控制權，使其在政府兩院中均成為少數黨。

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週一 (21 日) 日本市場因海洋日休市，日元可能是投資者首次感受到選舉結果帶來任何動盪的跡象。由於市場預期稅收變化和財政赤字擴大，日元今年已大幅走弱。

儘管選舉結果對市場而言並非完全出乎意料，但它也發生在日本試圖在 8 月 1 日最後期限前與美國總統川普達成關稅協議的關鍵時刻。

上週，日本政府債券（JGBs）暴跌，導致 30 年期債券殖利率升至歷史新高，而日元兌美元和歐元則跌至數月低點。

Eastspring Investments 固定收益團隊的投資組合經理 Rong Ren Goh 表示：「我不會追逐執政聯盟失利的交易，我懷疑參與者將花一些時間分析失利的影響，這可能需要時間才能顯現，並將注意力重新集中在貿易談判上，這是日本的另一個主要宏觀風險。」

投資者預計，執政聯盟是否打算繼續作為少數政府，或者引入新的合作夥伴，還需要一段時間才能明朗。

最有可能的候選人之一是國民民主黨（DPP），該黨已敦促日本央行扭轉政策方向，再次放鬆貨幣政策。投資者正準備迎接自民黨為迎合反對黨減稅的願望而做出重大妥協。

石破茂的命運仍是未知數，儘管他在大選後表示打算留任。

在自民黨內部，如果石破茂辭職，接替他的主要候選人是安倍經濟學的支持者高市早苗，她主張日本央行恢復貨幣寬鬆政策。所有三個主要反對黨都支持某種形式的消費稅減免，其中民粹主義右翼政黨參政黨甚至提議逐步取消增值稅。

這些減稅措施將需要通過增加日本政府債券發行量來彌補。日本的債務約為 GDP 的 2.5 倍，已是世界上負債最多的主要國家。

瑞穗證券（日本）首席交易策略師大森昭樹在一份報告中指出：「初步統計顯示，自由民主黨 - 公明黨聯盟將僅能作為少數政府執政。」

大森昭樹也不認為自民黨會強行更換領導人，尤其是在與美國政府的貿易談判仍在進行之際。

他寫道：「在這種政治背景下，激進財政刺激的前景有限…… 如果出現有意義的補充預算，最早也要等到秋季國會會議才會進行辯論。」

巴克萊分析師估計，將日本銷售稅（目前為 10%）削減五個百分點，將導致 30 年期債券收益率增加 15-20 個基點。

今年日本 30 年期公債殖利率已上升 80 個基點，殖利率率曲線達到多年來最陡峭的水平，10 年期和 30 年期債券之間的利差超過 150 個基點。

2025 年上半年，日元匯率波動劇烈，在 140-160 日圓兌 1 美元之間波動。

在日本央行 1 月升息後，日元曾大幅走強，引發了市場對貨幣緊縮步伐加快的預期，但自 4 月下旬以來，由於政治不確定性、與唐川普政府的激烈關稅談判以及日本央行的鴿派立場，日元走勢一直搖擺不決。