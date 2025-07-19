中國豪車稅新規倒數計時 保時捷掀搶購潮 晚買兩天貴十幾萬
鉅亨網編譯鍾詠翔
「現在定車立省（人民幣，下同）十幾萬，周六過後新規就要執行了，這兩天店裡都忙瘋了。」保時捷銷售人員說。
7 月 17 日，中國財政部、稅務總局發布《關於調整超豪華小汽車消費稅政策的公告》，哪些超豪車將受到影響？終端市場又在如何應對？
據《藍鯨新聞》周六（19 日）報導，本次新規的核心內容是，將超豪華小汽車徵收範圍調整為「每輛零售價格 90 萬元（不含增值稅）及以上的各種動力類型（含純電動、燃料電池等動力類型）的乘用車和中輕型商用客車」。
此前徵收門檻為 130 萬元，徵稅範圍進一步擴大。該規定自 2025 年 7 月 20 日起執行。
此前超豪華車消費稅起徵點為零售價格 130 萬元（含增值稅開票價格為 146.9 萬），此次調整後，消費稅起徵點下探至 90 萬元（含稅開票價格為 101.7 萬）。換言之，受影響的是開票價格 101.7 萬～146.9 萬區間的新車。
保時捷身居百萬級豪華車市場標桿品牌，在此次消費稅調整中首當其衝。本周五，即便是工作日，多家保時捷中心展廳依然客流密集，銷售顧問應接不暇。
保時捷銷售人員告訴記者：「除了 718 和 Macan 外，保時捷 911、帕拉梅拉、Taycan 以及部分高配卡宴車型都將進入徵稅範圍，這兩天店裡都快忙瘋了，銷售接待、咨詢、定車等工作量激增。」
「目前現車資源極度緊張，從昨晚 6 點到現在，店裡大概六七台車子定掉了，有的展車都賣掉了。賣的最好的是 911 和帕梅車型，其中 911 現車只剩一台，標軸版帕梅還有少量配額，行政版車型更為緊張，預計周六定車的人會更多。」銷售說道。
從價格區間可以看到，此次豪車消費稅新政實施，受影響最大的並非勞斯萊斯、賓利、法拉利、藍寶堅尼等 300 萬元以上的超豪華品牌，而是保時捷、奔馳等定位高檔但又走量的品牌。
相比超豪華品牌小眾定位，保時捷的產品線覆蓋從 60 萬元到 300 萬元的價格區間，911、帕拉梅拉、Taycan 等正好處於 90～200 萬元新政重點覆蓋價格帶。這意味著保時捷大部分在售主力車型都將被納入徵稅範圍，比率遠高於其他豪華品牌。
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