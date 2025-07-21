鉅亨網編譯陳韋廷 2025-07-21 11:10

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美國加密貨幣市場迎來歷史性轉折點，繼眾議院通過三項關鍵法案後，《金融時報》獨家報導指出，美國總統川普正醞釀一項顛覆性的行政命令，打算將比特幣等加密貨幣資產納入 401(k) 退休金計畫投資範疇，最快在本周簽署。這項涉及 9 兆美元資產規模的政策變革，瞬間引發全球金融市場劇烈震盪。

9兆資金將買幣？傳川普本周下令開放美退休金投資加密貨幣 專家：幣圈將迎爆發式成長（圖：Shutterstock）

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這項改革意義深遠。作為美國最重要的退休儲蓄工具，401(k) 計畫截至今年首季資產規模達 8.9 兆美元，涵蓋超過 71 萬個企業計畫。這些資金過去幾乎全部配置於傳統股債市場，如今可能為加密市場注入史無前例的長期資金流。

Dragonfly 合夥人 Omar 分析指出，美國退休資產總額高達 43 兆美元，即便加密貨幣僅獲得 1% 配置，也將帶來約 900 億美元新增資金，這對總市值約 4 兆美元的加密市場無疑是強大的流動性支撐，市場也預期這將顯著提升加密貨幣資產的機構參與度，改善市場深度與穩定性。

川普政府的加密戰略佈局已然成形，此次政策轉向既是對前任拜登政府時期限制措施的直接反制，也延續了共和黨長期推動的退休金現代化議題。

早在 2022 年，Peter Meijer 等共和黨議員就提出相關法案，為今日政策鋪路。

值得注意的是，這項舉措緊接在眾議院通過加密法案之後，顯示白宮正構建立法與監管的全方位支持體系。

市場先行者已開始布局。富達投資今年 4 月率先推出加密貨幣退休帳戶，亞利桑那州等地方政府退休基金已開始試水比特幣 ETF 投資。

在國際上，日本政府退休基金與英國部分退休機構也傳出配置加密資產的消息，私募巨頭如黑石、貝萊德等更將此視為管理退休資產的重大機遇。

然而，政策紅利背後暗藏風險。批評人士擔憂將退休金投入高波動性資產恐危及退休族財務安全，而監管機構面臨的挑戰在於如何平衡金融創新與投資者保護，如何設計適當的風險控管機制將成為政策落實的關鍵。