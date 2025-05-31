鉅亨速報 - Factset 最新調查：諾基亞(NOK-US)EPS預估上修至0.35元，預估目標價為5.60元
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根據FactSet最新調查，共26位分析師，對諾基亞(NOK-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.34元上修至0.35元，其中最高估值0.38元，最低估值0.28元，預估目標價為5.60元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.38(0.38)
|0.48
|0.5
|0.55
|最低值
|0.28(0.28)
|0.34
|0.35
|0.44
|平均值
|0.34(0.34)
|0.4
|0.44
|0.48
|中位數
|0.35(0.34)
|0.4
|0.43
|0.47
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|235.19億
|246.79億
|256.96億
|253.94億
|最低值
|220.24億
|227.47億
|228.83億
|253.15億
|平均值
|230.81億
|240.01億
|245.15億
|253.54億
|中位數
|232.48億
|241.12億
|247.50億
|253.54億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.51
|0.34
|0.80
|0.13
|0.25
|營業收入
|249.11億
|262.42億
|261.81億
|240.63億
|207.90億
詳細資訊請看美股內頁：
諾基亞(NOK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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