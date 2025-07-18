鉅亨速報 - Factset 最新調查：Elevance健康(ELV-US)EPS預估下修至33.15元，預估目標價為417.00元
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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Elevance健康(ELV-US)做出2025年EPS預估：中位數由34.2元下修至33.15元，其中最高估值36.12元，最低估值28.77元，預估目標價為417.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|36.12(36.12)
|39.23
|44.84
|50.59
|最低值
|28.77(28.77)
|26.97
|26.97
|39.1
|平均值
|32.25(32.66)
|35.17
|39.7
|47.19
|中位數
|33.15(34.2)
|36.18
|40.8
|49.54
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1,988.15億
|2,137.27億
|2,277.84億
|2,481.14億
|最低值
|1,932.41億
|2,005.54億
|2,024.01億
|2,318.42億
|平均值
|1,962.06億
|2,082.15億
|2,206.11億
|2,388.59億
|中位數
|1,960.72億
|2,078.53億
|2,223.27億
|2,366.20億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|17.98
|24.73
|24.81
|25.22
|25.68
|營業收入
|1,218.67億
|1,386.39億
|1,565.95億
|1,713.40億
|1,768.10億
詳細資訊請看美股內頁：
Elevance健康(ELV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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