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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Elevance健康(ELV-US)EPS預估下修至33.15元，預估目標價為417.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Elevance健康(ELV-US)做出2025年EPS預估：中位數由34.2元下修至33.15元，其中最高估值36.12元，最低估值28.77元，預估目標價為417.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值36.12(36.12)39.2344.8450.59
最低值28.77(28.77)26.9726.9739.1
平均值32.25(32.66)35.1739.747.19
中位數33.15(34.2)36.1840.849.54

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1,988.15億2,137.27億2,277.84億2,481.14億
最低值1,932.41億2,005.54億2,024.01億2,318.42億
平均值1,962.06億2,082.15億2,206.11億2,388.59億
中位數1,960.72億2,078.53億2,223.27億2,366.20億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS17.9824.7324.8125.2225.68
營業收入1,218.67億1,386.39億1,565.95億1,713.40億1,768.10億

詳細資訊請看美股內頁：
Elevance健康(ELV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSELV

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