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鉅亨速報 - Factset 最新調查：邱吉爾唐斯(CHDN-US)EPS預估上修至6.07元，預估目標價為133.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對邱吉爾唐斯(CHDN-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.9元上修至6.07元，其中最高估值6.98元，最低估值5.71元，預估目標價為133.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值6.98(6.98)8.087.74
最低值5.71(5.71)6.116.54
平均值6.11(6.06)6.837.15
中位數6.07(5.9)6.887.17

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值29.17億30.91億32.04億
最低值28.39億29.29億29.79億
平均值28.83億30.03億30.96億
中位數28.83億30.16億31.20億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-1.043.185.715.495.68
營業收入10.54億15.97億18.10億24.62億27.34億

詳細資訊請看美股內頁：
邱吉爾唐斯(CHDN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCHDN

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