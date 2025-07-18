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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿里巴巴集團控股(BABA-US)EPS預估上修至9.78元，預估目標價為161.56元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共44位分析師，對阿里巴巴集團控股(BABA-US)做出2026年EPS預估：中位數由9.62元上修至9.78元，其中最高估值11.49元，最低估值7.4元，預估目標價為161.56元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值11.49(11.49)13.6814.3514.13
最低值7.4(7.4)8.518.9714.13
平均值9.7(9.66)11.1912.5814.13
中位數9.78(9.62)11.1112.7714.13

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1,660.14億1,834.65億2,011.33億1,865.94億
最低值1,456.73億1,571.40億1,715.91億1,865.94億
平均值1,577.28億1,710.63億1,852.98億1,865.94億
中位數1,580.28億1,715.87億1,853.59億1,865.94億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS8.203.584.044.417.64
營業收入1,057.96億1,329.31億1,267.03億1,312.43億1,380.30億

詳細資訊請看美股內頁：
阿里巴巴集團控股(BABA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBABA

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