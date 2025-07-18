鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿里巴巴集團控股(BABA-US)EPS預估上修至9.78元，預估目標價為161.56元
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根據FactSet最新調查，共44位分析師，對阿里巴巴集團控股(BABA-US)做出2026年EPS預估：中位數由9.62元上修至9.78元，其中最高估值11.49元，最低估值7.4元，預估目標價為161.56元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|11.49(11.49)
|13.68
|14.35
|14.13
|最低值
|7.4(7.4)
|8.51
|8.97
|14.13
|平均值
|9.7(9.66)
|11.19
|12.58
|14.13
|中位數
|9.78(9.62)
|11.11
|12.77
|14.13
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1,660.14億
|1,834.65億
|2,011.33億
|1,865.94億
|最低值
|1,456.73億
|1,571.40億
|1,715.91億
|1,865.94億
|平均值
|1,577.28億
|1,710.63億
|1,852.98億
|1,865.94億
|中位數
|1,580.28億
|1,715.87億
|1,853.59億
|1,865.94億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|8.20
|3.58
|4.04
|4.41
|7.64
|營業收入
|1,057.96億
|1,329.31億
|1,267.03億
|1,312.43億
|1,380.30億
詳細資訊請看美股內頁：
阿里巴巴集團控股(BABA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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