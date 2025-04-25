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鉅亨速報 - Factset 最新調查：邱吉爾唐斯(CHDN-US)EPS預估下修至6.23元，預估目標價為155.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-25 06:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對邱吉爾唐斯(CHDN-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.33元下修至6.23元，其中最高估值6.82元，最低估值5.72元，預估目標價為155.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值6.82(6.82)7.798.32
最低值5.72(5.72)6.117.38
平均值6.26(6.34)6.987.85
中位數6.23(6.33)77.85

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值29.84億31.29億32.72億
最低值28.71億29.66億32.36億
平均值29.31億30.74億32.54億
中位數29.38億30.74億32.54億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-1.043.185.715.495.68
營業收入10.54億15.97億18.10億24.62億27.34億

詳細資訊請看美股內頁：
邱吉爾唐斯(CHDN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCHDN

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