鉅亨速報 - Factset 最新調查：邱吉爾唐斯(CHDN-US)EPS預估下修至5.9元，預估目標價為133.50元
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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對邱吉爾唐斯(CHDN-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.07元下修至5.9元，其中最高估值6.98元，最低估值5.71元，預估目標價為133.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|6.98(6.35)
|8.08
|7.74
|最低值
|5.71(5.71)
|6.11
|6.54
|平均值
|6.06(6.04)
|6.77
|7.15
|中位數
|5.9(6.07)
|6.7
|7.17
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|29.17億
|30.91億
|32.04億
|最低值
|28.39億
|29.29億
|29.79億
|平均值
|28.81億
|30.01億
|30.96億
|中位數
|28.83億
|30.07億
|31.20億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.04
|3.18
|5.71
|5.49
|5.68
|營業收入
|10.54億
|15.97億
|18.10億
|24.62億
|27.34億
詳細資訊請看美股內頁：
邱吉爾唐斯(CHDN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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