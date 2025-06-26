鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一地平線FHN-US的目標價調升至23元，幅度約4.55%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對第一地平線(FHN-US)提出目標價估值：中位數由22元上修至23元，調升幅度4.55%。其中最高估值25元，最低估值19.5元。
綜合評級 - 共有18位分析師給予第一地平線評價：積極樂觀12位、保持中立6位、保守悲觀0位。
第一地平線今(26日)收盤價為20.465元。近5日股價上漲4.55%，標普指數上漲1.86%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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