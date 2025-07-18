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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Webster Financial Corp.WBS-US的目標價調升至68元，幅度約4.62%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Webster Financial Corp.(WBS-US)提出目標價估值：中位數由65元上修至68元，調升幅度4.62%。其中最高估值77元，最低估值61元。

綜合評級 - 共有17位分析師給予Webster Financial Corp.評價：積極樂觀16位、保持中立1位、保守悲觀0位。

Webster Financial Corp.今(18日)收盤價為60.05元。近5日股價上漲4.62%，標普指數上漲0.27%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股WBS市場預估目標價

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Webster Financial Corp.60.05+2.76%

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